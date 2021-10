Repubblica Ceca: Covid, vaccino Sputnik V non riconosciuto dalle autorità ceche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non riconosce il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V e i turisti che sono stati vaccinati con esso devono sottoporsi a quarantena all’arrivo nel Paese. Lo ha riferito l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. Lo Sputnik V non viene somministrato in territorio ceco ma la Russia ha recentemente cercato di ottenere un’autorizzazione nel Paese per agevolare i viaggi dei turisti russi. Il portavoce del ministero della Sanità ha reiterato che il vaccino russo non verrà riconosciuto fintanto che non avrà ottenuto l’approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). (Vap)