Ue: Calenda, Polonia e Ungheria non rispettano Stato di diritto e democrazia liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa il problema sono i Paesi dell'est, in particolare la Polonia e Ungheria, non solo perché sollevano il problema sull'immigrazione dicendo che non vogliono la redistribuzione migranti ma perché attuano una violazione sistematica dello Stato di diritto e dei criteri fondamentali della democrazia liberale. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "Noi non abbiamo avuto solo il Pnrr, ma anche il sostegno della Bce che è molto più importante in termini di numeri. In tutto questo questo i gruppi anti-europei dove siedono Meloni e Salvini non hanno nulla a che vedere con le posizioni di Berlusconi, che è costretto in Europa a dare addosso a loro e quando torna in Italia a difenderli", ha aggiunto. (Rin)