Imprese: a Tuttofood assegnati i premi per un futuro migliore

- Svelati oggi in manifestazione i vincitori del primo Better Future Award, il riconoscimento istituito da Fiera Milano e Tuttofood in collaborazione con Gdoweek e MarkUP, le testate italiane di riferimento rispettivamente nella distribuzione moderna e nel sistema retail. Per il Premio etica e sostenibilità il primo classificato è Andriani S.p.A. Società Benefit con Esfai - Ethiopian sustainable farming & agriculture initiative by Andriani, progetto di una filiera sostenibile in Etiopia per la coltivazione del teff, cereale autoctono e base dell’alimentazione etiope. Sempre in Africa, ma a sostegno degli agricoltori di cacao in Uganda, lo stesso impegno etico ha fatto guadagnare il secondo posto a Icam S.p.A. con il progetto Icam chocolate Uganda Ltd. Un aiuto aggiuntivo agli agricoltori per la produzione di grano duro altamente proteico è stato dato dall’azienda De Matteis agroalimentare S.p.A., che ha raggiunto il terzo posto del podio con il progetto Pasta Armando – La cura del grano. Tra i finalisti di questa categoria, solo per citarne alcuni, anche un progetto di recupero sociale per i detenuti, impiegati nella produzione di taralli pugliesi e la costruzione di orti urbani per ospitare le comunità di api, utilizzate come bioindicatori per la qualità del terreno. Di rilievo, considerando le tematiche attuali sul riscaldamento globale, l’idea di un’azienda di piantare due alberi per ogni mezzo di trasporto in uscita dallo stabilimento, compensando le emissioni di CO2. Per quanto riguarda il “Premio packaging” l’idea vincente è stata quella dell’azienda Casa olearia Taggiasca S.r.l. che ha ottenuto la vetta del podio con il progetto Giftbox Antonio Marras per galateo - Olio extra vergine taggiasco e aceto balsamico di Modena, per il quale l’azienda si è avvalsa della creatività del noto fashion designer. Apprezzata con il secondo posto l’azienda dolcearia Alba S.p.A. per Tiramisù Savoiardi 500 g - Packaging sostenibile in carta, che ha ridotto l’utilizzo di plastica del 70 per cento per confezionare i tiramisù. (segue) (Com)