Imprese: a Tuttofood assegnati i premi per un futuro migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un packaging elegante per un aceto balsamico dal gusto agrodolce e fruttato ha meritato il terzo posto, ottenuto dall’azienda Acetai Bellei con Precious gift Azzurra, una bottiglia di design nei toni dell’azzurro che sottolinea una variante particolarmente pregiata di aceto balsamico dal pack innovativo, che crea un link tra generazioni conusmeatori. In lizza c’erano anche, tra i finalisti, l’idea di una teca porta-pasta in plexiglass e legno, soluzione elegante da esporre nei reparti gastronomia, un packaging alternativo a forma di fungo porcino per il trasporto del tradizionale risotto e un condimento spray alla cipolla a base di olio di oliva per condire bruschette e altre pietanze in linea con la tradizione, ma con praticità. Le aziende che più si sono distinte per avere “rotto gli schemi” nei loro settori sono state insignite del Premio Innovazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata l’azienda Pedon S.p.A. con “i legumi fatti a snack”, per la proposta di utilizzare cinque legumi tostati in combinazione a semi, frutta e verdura per piatti pronti e insalate. Con la crescente richiesta dell’utilizzo di alternative vegetali alla carne il mercato sembra essere stato soddisfatto dall’azienda Joy S.r.l., che occupa il secondo posto con la sua proposta ParePollo. A condire il terzo posto del podio il bis dell’azienda Casa Olearia Taggiasca e del suo Palmiro - Aceto di datteri 250 ml, con l’idea di utilizzare succo di dattero nella produzione di aceto, adatto per pietanze dolci, salate e cocktails. Tra le novità nei finalisti erano presenti anche un olio da cucina ricavato dagli stessi olii di cocco e avocado, kit fai da te per la realizzazione di pasti fuori casa e un preparato per torte 100 per cento vegano e gluten-free che necessita solo di acqua e di una lievitazione nel forno per poter essere gustato. (Com)