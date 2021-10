Green pass: Roggiani (Pd), nessuno spazio per i violenti alle manifestazioni, basta ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri per il 14esimo sabato consecutivo migliaia di persone hanno paralizzato la città, si sono scontrati con le forze dell'ordine e hanno minacciato obiettivi sensibili, come la sede della Cgil. La presenza, poi, all'interno del corteo di decine di nazifascisti dei Do.Ra e di un ex brigatista mai dissociatosi dalla lotta armata, rende queste manifestazioni - peraltro non autorizzate - ancora più pericolose e oltraggiose. Manifestazioni di fronte alle quali non si può restare in silenzio”. Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del Partito democratico di Milano, Silvia Roggiani. “La partecipazione di frange estremiste, che usano il no al green e il vaccino per fomentare rabbia e malcontento sociale, - prosegue -vanno condannate senza se e senza ma: il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus e il green pass è lo strumento che ci consente di riappropriarci di libertà e piena partecipazione alla vita collettiva. La libertà quella vera, e non certo quella usata come slogan dai nostalgici di un'era che le libertà e i diritti li sopprimeva”. “I partiti oggi hanno una grande responsabilità nei confronti dei cittadini: non si possono tollerare ambiguità né ammiccamenti a chi usa la violenza", conclude Roggiani. (Com)