Ue: Fedriga, problema non è parola Europa ma è modello che l'Europa propone ai cittadini

- "Il problema non è la parola Europa, ma è il modello che l’Europa propone ai suoi cittadini. Non vorrei tornare al modello pre-pandemia, e non mi riferisco solo ai soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma anche ai valori". Lo ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite della trasmissione "Mezz’ora in più", su Rai 3. "Il modello dell’Europa è cambiato durante la pandemia - ha aggiunto l'esponente leghista -. Adesso, sto vedendo che alcuni Paesi dell’Ue vengono di nuovo messi alla berlina quando dicono qualcosa che alla commissione europea non va bene. È successo all’Austria, pensiamo ai Paesi che storicamente sono da tanti anni nell’Ue. Possiamo dire che esiste un problema, che è quello dell’immigrazione irregolare, che l’Europa non ha mai voluto affrontare? Il problema dell'Europa è che deve tutelare i confini europei". Fedriga ha concluso: "Se il problema è la Polonia, che solleva criticità che diventeranno fortissime, allora non abbiamo capito come doveva cambiare l'Unione europea". (Rin)