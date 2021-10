Roma: Pica (Fiepet confesercenti), Gualtieri proroghi osp, senza perdite per 40 milioni al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo 31 dicembre scadranno i permessi straordinari per l'occupazione di suolo pubblico concessi dal Campidoglio a bar e ristoranti per fronteggiare l'emergenza Covid. Per la ristorazione romana - ancora in grande difficoltà economica nonostante un primissimo e timido rilancio delle attività - è necessario prorogare questo provvedimento perché gli spazi esterni acquisti hanno comunque permesso alle imprese di ripartire. E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Chiederemo al neo sindaco Gualtieri un incontro in settimana non appena verrà nominato l'assessore al Commercio, anche per capire se davvero le concessioni verranno ridotte, perché se è così vogliamo vederci chiaro e valutare insieme all'Amministrazione dove e con quali criteri gli spazi saranno rivisti. Chiederemo a Roma Capitale di mantenere le concessioni straordinarie in corso". (segue) (Com)