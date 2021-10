Roma: Pica (Fiepet confesercenti), Gualtieri proroghi osp, senza perdite per 40 milioni al mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra il 2019 e il 2020, a Roma, hanno chiuso circa 1.000 aziende. Un dato impietoso e drammatico, se gli spazi saranno rivisti al ribasso, o peggio eliminati, ci sarà una ricaduta negativa per tutta la filiera della ristorazione - sia in termini di incassi che occupazionali perché con questo provvedimento è stato possibile richiamare gli stagionali o i lavoratori che erano in cassa integrazione – che rischia di far perdere a bar e ristoranti della Capitale 40 milioni di euro al mese e migliaia di posti di lavoro nel 2022", ha concluso Pica nella nota. (Com)