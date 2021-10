Libia: presidente Alto consiglio di Stato riceve ministro del Petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha incontrato oggi, il ministro del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale (Gun), Mohamed Aoun, presso la sede del consiglio a Tripoli. Lo riferisce un comunicato dell'Alto Consiglio di Stato. Al centro dei colloqui vi è stato il "netto miglioramento del settore petrolifero al livello della produzione e dei ricavi". Le parti hanno discusso dell'importanza di questo settore per tutti i libici, in quanto principale fonte di reddito dello Stato libico, e della necessità di stare lontano da qualsiasi conflitto e controversia politica o armata. Da parte sua, Al Mishri ha sottolineato l'importanza dell'armonia e del consenso nel settore petrolifero e del gas e ha espresso la disponibilità del Consiglio a fornire l'assistenza necessaria per far progredire la produzione e aumentare l'efficienza del lavoro. (Lit)