Usa-Taiwan: colloqui di alto livello per "ruolo significativo" Taipei nell'Onu

- Delegazioni di Stati Uniti e Taiwan hanno discusso l'ipotesi di permettere all'isola una "significativa partecipazione" nelle Nazioni Unite e in altri forum internazionali. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato ribadendo l'impegno a portare Taiwan ai lavori dell'Organizzazione mondiale della salute e alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. "Le discussione si sono concentrate sul supporto alla possibilità di Taiwan a partecipare in modo significativo alle Nazioni Unite e contribuire con la sua esperienza ad affrontare le sfide globali, compresa la salute pubblica, l'ambiente e il cambiamento climatico, la cooperazione economica". La piena partecipazione di Taiwan ai fori onusiani incontra la resistenza di Pechino, secondo cui l'isola sia "parte inalienabile della Cina". I colloqui precedono l'intervento che il presidente cinese Xi Jinping sosterrà domani in occasione del 50esimo anniversario dell'ingresso alle Nazioni Unite. (Nys)