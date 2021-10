Lombardia: De Corato, con operazione Smart ieri 443 veicoli controllati e sei patenti ritirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bilancio positivo per il progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia. Lo annuncia l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato spiegando che questo fine settimana sono stati impiegati 50 operatori e 25 pattuglie divisi per le macro aree di San Giuliano, Peschiera Borromeo, Opera, Mediglia, Carpiano, San Donato, Settala, Pantigliate e Locate Triulzi. La centrale operativa del Comune di San Giuliano Milanese ha operato per tutto l'ambito territoriale interessato dal progetto Smart. Le Polizie locali hanno effettuato vari posti di controllo per la circolazione stradale e attività in piazze e luoghi interessati da fenomeni scarsa sicurezza urbana. Sono state ricevute sei richieste di intervento (rumori in strada, schiamazzi, circolazione stradale). Al termine delle attività di domenica 24 ottobre questo il bilancio sui territori: 443 Veicoli controllati, 457 persone identificate, 44 violazioni al codice della strada, 2 violazioni covid, 3 veicoli sequestrati, 145 conducenti sottoposti etilometro, 6 patenti ritirate, 5 persone denunciate e due controlli a esercizi commerciali. Presenti all'operazione Smart, con l'assessore De Corato, il sindaco di San Giuliano Milanese Marco Segala, e l'assessore Daniele Castelgrande, il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti, il sindaco di Opera Barbara Barbieri e l'assessore Marinella Setti, l'assessore alla sicurezza del Comune di Mediglia Alessandro Bonfanti, l'assessore alla sicurezza del Comune di Carpiano Alberto Della Giovanna. "Il servizio monitoraggio aree a rischio del territorio – dichiara De Corato – ci consente di ottenere risultati importanti. L'aumento dei controlli, soprattutto di sera nel fine settimana, dimostra concretamente che la presenza della Polizia locale diventa sempre più strategica. Il nostro obiettivo – conclude De Corato - è quello di continuare con operazioni Smart nelle aree a rischio". (Com)