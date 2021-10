Centrodestra: Toti, Stati generali subito, meno slogan e più cultura di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di CI aggiunge: "Meno proteste, meno slogan, più cultura di governo e proposte, per fare dell’Italia un paese che conquisti l’Europa e non che fugga dall’Europa. Il tempo è ora: il centrodestra può essere protagonista delle prossime sfide, dalla presidenza della Repubblica, alle riforme, alla ripresa economica. Ma il tempo è poco per aggiustare la rotta: Stati generali subito. Chi ha maggiori responsabilità - conclude Toti - convochi subito una tavolo per costruire la politica del futuro". (Rin)