Italia-Usa: Giorgetti conclude missione, grande attenzione e aspettative nei nostri confronti

- “Lascio gli Usa con un’impressione positiva perché nei confronti dell’Italia c’è una grande attenzione, curiosità e aspettative anche per il ruolo che possiamo giocare in ambito europeo da parte degli ambienti politici economici e finanziari". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine della missione negli Stati Uniti. "Sono rimasto molto colpito dalla comunità italo-americana che, oltre al dato affettivo, rappresenta una sponda importante per i rapporti tra i due Paesi”, ha detto Giorgetti. (Res)