Energia: Giorgetti, dibattito su nucleare non sia un tabù

- Il dibattito sul possibile uso del nucleare non deve più essere considerato "un tabù", soprattutto a fronte della rinuncia a fonti inquinanti e in un momento in cui il tema energetico assume grande importanza strategica. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'intervista rilasciata da Washington alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "Il nucleare non dev'essere un tabù. Se si osserva l'andamento dei prezzi dell'energia, e se accettiamo l'idea di rinunciare a fonti fossili particolarmente inquinanti, dobbiamo chiederci anche come si possa produrre energia a prezzi ragionevoli per imprese e cittadini", ha detto il ministro. Una discussione "che va sdoganata prima a livello scientifico e poi politico", ha segnalato Giorgetti evidenziando, alterne della missione svolta negli Usa, che negli incontri di "anche con esperti strategici" della Casa Bianca "il tema dell'energia è messo al primo posto intermisi di rischio per la nostra società". (Res)