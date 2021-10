Medio Oriente: Israele approva costruzione 1.300 case in insediamenti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Edilizia di Israele, Ze'ev Elkin, ha annunciato l'avanzamento della costruzione di oltre 1.300 case negli insediamenti nell'area C in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel", sottolineando che si tratta del primo annuncio di questo tipo dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Il parlamentare Mossi Raz del partito di sinistra della coalizione Meretz ha criticato la dichiarazione, affermando che "la costruzione di insediamenti al di fuori di Israele danneggia Israele". (Res)