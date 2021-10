© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso il voto per il ballottaggio delle elezioni Amministrative in Sicilia e Sardegna. Le due Regioni a statuto speciale hanno infatti posticipato di sette giorni, rispetto al resto d'Italia, il secondo turno delle consultazioni. Sono otto i Comuni interessati dal voto in Sicilia, uno solo in Sardegna, quello di Capoterra. Urne aperte anche in Trentino-Alto Adige, a Brentonico e Merano. (Rin)