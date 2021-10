Libia: Commissione elettorale, apertura candidature entro prima metà novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali e parlamentari in Libia dovrebbe avvenire entro la prima metà di novembre. Lo ha detto oggi durante una conferenza stampa a Tripoli il capo dell'dell'Alta Commissione elettorale libica (Ihec), Imad al Sayeh. I tempi indicati da Al Sayeh sono soggetti al completamento dei preparativi in vista del voto, previsto il 24 dicembre. Il capo della Commissione ha spiegato che il secondo turno delle elezioni presidenziali sarà in parallelo con le consultazioni parlamentari. Al Sayeh ha chiarito che l'Ihec si impegnerà per lo svolgimento di elezioni libere ed eque.‫ (Lit)