Mps: Fassina (Leu), valutare anche soluzioni alternative a privatizzazione

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, sottolinea che "su Mps si deve riapre la discussione. È un fatto potenzialmente positivo la rottura del negoziato tra Mef e UniCredit per il futuro non soltanto di Mps, ma del sistema bancario italiano e delle piccole e medie imprese, in particolare nel centro sud Italia". Il parlamentare aggiunge in una nota: "L'accordo sarebbe stato una onerosissima resa, in danno all'interesse nazionale. All'audizione del ministro Franco in commissione Bilancio prima della pausa estiva, avevamo evidenziato che, se vai a negoziare la vendita con una deadline che presenti come inamovibile e con un solo possibile acquirente, è evidente che ti consegni al compratore e ti rassegni alle sue condizioni. Ora, è necessario e urgente fare quanto una larghissima maggioranza del Parlamento ha indicato da tempo, ossia che il governo comunichi alla commissione europea il rinvio della scadenza di fine anno, prevista nell'era pre-Covid 2 e valuti, in rapporto con il Parlamento - conclude l'esponente di Leu -, anche soluzioni alternative alla privatizzazione di Mps". (Com)