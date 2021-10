Green pass: Gasparri (FI), basta con deliri di chi preferisce virus e morti a salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, afferma: "Non vedo che cosa debba rispondere il governo all'esibizionista Stefano Puzzer che si occupa di green pass con toni confusi e francamente patetici. Patuanelli, invece di occuparsi di agricoltura si è messo ad ascoltare il vaniloquio di costui. Andiamo avanti con vaccini e green pass. Gente come questo Puzzer non merita ascolto". Il parlamentare prosegue in una nota: "Basta vedere cinque secondo dei suoi interventi per capire che è una persona confusa ed esibizionista che ha solo bisogno di aiuto per recuperare una condizione di serenità. Basta con queste manifestazioni pretestuose e ridicole che vanno stroncate. Ed è una vergogna che ci siano perfino degli ex brigatisti rossi non pentiti a capeggiare i cortei a Milano. Ma non vediamo difensori della democrazie insorgere per questo. Diamo fiducia alle forze di Polizia, riaffermiamo i valori della legalità, basta con il delirio di chi preferisce il virus e le morti alla salute e alla tutela dei cittadini. Questo Puzzer - conclude l'esponente di FI - non è il primo che dice di parlare a nome del popolo italiano, trasformando il vaniloquio di una persona che ha perso il senso della realtà in una predicazione che il governo dovrebbe ascoltare. I deliri vanno ignorati". (Com)