Credito: Spagna, dal 26 ottobre al via adesione volontaria al piano licenziamenti

- A partire dal 26 ottobre la banca spagnola Sabadell apre il periodo per le adesioni volontarie al piano di licenziamenti concordato con i sindacati, che prevede la riduzione del numero di lavoratori da un minimo di 1.380 ad un massimo 1.605 unità. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Il termine per presentare la domanda scadrà il 15 novembre e la risoluzione delle richieste sarà comunicata il 2 dicembre. La riduzione dell'organico avverrà tra il mese di dicembre ed il primo trimestre del 2022. L'accordo tra la banca ed i sindacati prevede prepensionamenti a partire dai 55 anni di età, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: un minimo di dieci anni di anzianità con un tetto di 300 mila euro per i lavoratori tra i 55 e i 57 anni e 280 mila euro per quelli tra i 58 e i 62 anni, con il 65 per cento del salario annuo fino ai 63 anni. (Spm)