Libia: vice presidente Usa Harris parteciperà alla conferenza di Parigi il 12 novembre

- Gli Stati Uniti parteciperanno alla conferenza internazionale sulla Libia ospitata dalla Francia e prevista il 12 novembre a Parigi con la vice presidente, Kamala Harris. Lo ha annunciato la Casa Bianca, indicando che Harris incontrerà il presidente Emmanuel Macron durante la visita in Francia. La conferenza di Parigi sulla Libia giunge a poche settimane da quella avvenuta giovedì 21 ottobre a Tripoli, a poco più di due mesi dalle elezioni nel Paese nordafricano, previste il 24 dicembre. Lo scorso 21 ottobre, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che la conferenza del mese prossimo sulla Libia mira a fornire una spinta internazionale finale in modo che le elezioni si svolgano come previsto e appoggino il ritiro delle forze straniere. (Lit)