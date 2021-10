Amministrative: Zingaretti, mie dimissioni da segretario Pd aiutato vittoria, bene Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io penso che le mie dimissioni da segretario Pd abbiano aiutato la vittoria alle ultime amministrative. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Io ho dato tutto me stesso, fino a dare le dimissioni per salvare il Pd, con Draghi non potevamo permetterci un partito diviso e lacerato dalle divisioni - ha spiegato Zingaretti -. Penso che le mie dimissioni abbiano aiutato la vittoria alle ultime amministrative, un fronte largo, democratico e unitario ha avuto la meglio. Quindi quello choc, dovuto alle mie dimissioni, è servito - ha ribadito il governatore -. C'è un meraviglioso silenzio sulle polemiche interne e ringrazio Letta per il suo lavoro". Interpellato su come è nata la segreteria di Enrico Letta, Zingaretti ha risposto: "ho pensato a una figura autorevole, mi piace pensare di avergli passato il testimone come in una staffetta. Letta - ha sottolineato il governatore - sta interpretando il ruolo di segretario nel migliore dei modi, sta portando un vero valore aggiunto", ha concluso. (Rer)