Montenegro: investigatori ordinano nuove misure per estradizione Ismailov in Russia

- Servono misure aggiuntive per l’estradizione dell’imprenditore Telman Ismailov dal Montenegro, dove ha ricevuto asilo. Lo ha deciso il comitato investigativo russo guidato da Alexander Bastrykin, secondo quanto riferito oggi dall’agenzia di stampa “Sputnik”. L’ex proprietario del mercato Cherkizovsky di Mosca è stato arrestato a Podgorica il primo ottobre sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Federazione Russa. L’uomo è stato però rilasciato questa settimana e gli è stato riconosciuto il diritto di asilo, ostacolando la sua estradizione. La commissione investigativa al momento “non ha ancora ricevuto documenti ufficiali dalle autorità montenegrine competenti sulla questione dell’estradizione di Ismailov”. L’uomo è finito nel mirino della Russia nel 2017 in relazione al suo coinvolgimento nell’omicidio di due imprenditori e per traffico di armi. In Russia rischia fino a 13 anni di reclusione. (Rum)