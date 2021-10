Agroalimentare: Coldiretti, con emergenza Covid pasta fatta in casa per 4 italiani su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’emergenza Covid più di quattro famiglie su dieci (41 per cento) sono tornate a cimentarsi nella preparazione casalinga della pasta sotto la spinta del ritorno alla tradizione e del maggior tempo trascorso tra le mura domestiche. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del World Pasta Day, che si celebra in tutto il mondo il 25 ottobre con lo storico ritorno delle sfogline a Tuttofood dalle ore 9,30 allo stand di Coldiretti e Filiera Italia alla Fiera di Milano a Rho – Padiglione 18 – L01-L25. Un appuntamento per conoscere i segreti di uno degli alimenti più conosciuti e versatili della cucina Made in Italy grazie alle artiste del mattarello che da secoli da nord a sud dell’Italia miscelano gli ingredienti tradizionali, impastano con la forza delle braccia e poi creano sui tavoli delle cucine i diversi formati di pasta, semplice o ripiena, in grado di raccontare la forza di un sistema agroalimentare che esporta nel mondo qualità, sicurezza e storia. (segue) (Com)