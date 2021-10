Spagna: ministro Interno, mettere fine a omaggi pubblici a prigionieri Eta rilasciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se qualcuno in Spagna vuole alleviare il dolore delle vittime del terrorismo, la prima cosa che deve promuovere è la scomparsa degli omaggi pubblici ai prigionieri dell'Eta quando vengono rilasciati dal carcere. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, in un'intervista al quotidiano "El Pais", nel commentare la parole dei giorni scorsi del leader del partito indipendentista basco Eh Bildu, Arnaldo Otegi, che aveva espresso "dolore" per le vittime dell'ex organizzazione terroristica in occasione del decennale della fine della lotta armata. Secondo il ministro questi omaggi sono un "affronto" ai sentimenti delle vittime del terrorismo ed in tal senso il governo è al lavoro per prevenire ulteriori celebrazioni, compresa una modifica del quadro giuridico esistente. (segue) (Spm)