Spagna: ministro Interno, mettere fine a omaggi pubblici a prigionieri Eta rilasciati (2)

- Nel rispondere alla critiche delle associazioni delle vittime del terrorismo per i trasferimenti negli ultimi tre annidei detenuti nell'Eta nelle carceri dei Paesi Baschi o delle regioni limitrofe il ministro dell'Interno ha spiegato che quello che l'esecutivo ha fatto è applicare la legislazione penitenziaria con un trattamento individualizzato per ognuno dei componenti dell'ex organizzazione armata. "La politica della dispersione non era una politica penitenziaria, ma antiterroristica. Ovviamente non è più necessario, ed è per questo che si applica la legislazione penitenziaria ordinaria". Per quanto riguarda il sostegno di Eh Bildu al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento), secondo Grande-Marlaska tutto l'appoggio al programma di governo del presidente, Pedro Sanchez, deve essere "accolto con favore". (segue) (Spm)