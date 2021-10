Spagna: ministro Interno, mettere fine a omaggi pubblici a prigionieri Eta rilasciati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le relazioni con il Marocco, che hanno subito un grave deterioramento dopo che la Spagna ha accolto il leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali, provocando una crisi migratoria a Ceuta senza precedenti, per il ministro spagnolo Rabat "è un partner strategico e un amico fraterno" con il quale si condivide una relazione importante e necessaria di vicinato. Il ministro dell'Interno si è poi detto d'accordo con la proposta del premier, Pedro Sanchez, di riformare gli articoli della Costituzione che sanciscono l'immunità assoluta del re in quanto nel 2021 "è la cosa più ragionevole da fare". (Spm)