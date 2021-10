Quirinale: Zingaretti, problema sarà parcellizzazione del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'elezione del presidente della Repubblica "la frammentazione delle aule parlamentari, la parcellizzazione del Parlamento può essere un problema". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Questo parlamento è stato eletto nel 2018, passando poi per tre governi: questo - ha concluso il governatore - ha favorito una grande parcellizzazione delle aule parlamentari. Come si fa fronte a questo? Affermando il bene comune del paese come priorità". (Rer)