Roma: Zingaretti, su candidato seggio Gualtieri decide alleanza

- Su chi farà il candidato per il seggio in Parlamento, lasciato libero da Roberto Gualtieri, "lo deciderà la nostra alleanza. Io continuo a lavorare per la mia comunità, contento che questo lavoro, in questi due anni drammatici, sia servito. Quindi, non è una scelta che prendo io e non è all'ordine del giorno: io sto facendo il presidente della Regione Lazio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato a "Mezz'ora in più" su Rai 3. (Rer)