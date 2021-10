FI: Berlusconi, ancora qui in campo con passione per qualsiasi cosa possa giovare a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Silvio Berlusconi possa essere ancora utile al Paese e ai cittadini italiani, vista la stima che ancora mi circonda in Europa. Vedremo cosa potrò fare. Non mi tirerò indietro, sono ancora qui in campo pronto per mettermi al lavoro con impegno e passione per qualsiasi cosa possa giovare al nostro Paese". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico al convegno annuale, a Saint Vincent, della fondazione "Democrazia cristiana" con il quotidiano "La discussione" e il gruppo parlamentare Camera di FI, rispondendo ad una domanda sul futuro e su una sua possibile candidatura al Quirinale. (Rin)