Libano: patriarca Al Rahi appoggia "difensori dignità" ad Ain al Remmaneh

- Il patriarca maronita del Libano, Beshara al Rahi, ha espresso il proprio sostegno ai residenti di Ain al Remmaneh e a coloro che sono stati arrestati a seguito degli scontri mortali a Tayyouneh, nella periferia della capitale. Nell'omelia di domenica, il prelato ha detto: “Con la sua legittimità, le sue istituzioni e la sua magistratura, allo Stato è chiesto di proteggere la sua gente e prevenire attacchi contro di loro e di agire con saggezza, correttezza e imparzialità. Non dovrebbe coinvolgere la magistratura e mettere in pericolo la pace civile, visto che l'ingiustizia produce oppressione e l'oppressione porterebbe a un'esplosione”. Inoltre, poiché "crediamo nella giustizia, non accettiamo che chi ha difeso la propria dignità e la sicurezza del proprio ambiente venga trasformato in un capro espiatorio". Sette persone sono state uccise il 14 ottobre, per la maggior parte membri dei movimenti sciiti Hezbollah e Amal, durante una protesta organizzata dai due gruppi per chiedere la rimozione di Tarek Bitar, il giudice che indaga sulla devastante esplosione nel porto di Beirut. Successivamente, Hezbollah e Amal hanno accusato le forze libanesi, che sostengono l'indagine, di essere responsabili del fuoco dei cecchini contro i manifestanti che hanno acceso gli scontri di strada ad Ain al Remmaneh. (Res)