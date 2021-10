Open arms: Meloni, è credibile nazione in cui attore testimonia contro ex ministro Repubblica?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma quanto può essere credibile una nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex ministro della Repubblica deridendo le nostre istituzioni? Siamo veramente oltre il limite della decenza". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito alla prevista testimonianza di Richard Gere, nell'ambito del procedimento relativo all'imbarcazione spagnola Open arms, che vede sotto accusa per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio il leader della Lega e ministro dell'Interno all'epoca dei fatti, Matteo Salvini. L'attore statunitense, allora, salì sul natante per esprimere solidarietà ai migranti a bordo. (Rin)