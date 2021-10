Milano: al via da domani le selezioni per la commissione comunale per il paesaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani (per restare aperta fino al 9 novembre), la raccolta delle domande per la selezione degli 11 nuovi componenti della commissione comunale per il paesaggio. La Commissione (l'ultima nomina risale al novembre 2018) resta in carica tre anni a titolo gratuito ed è chiamata a esprimere il proprio parere sulle autorizzazioni paesaggistiche prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi con i principi e le norme vigenti e alla tutela del territorio. Ai candidati è richiesta – oltre a una formazione attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche e ambientali – una qualificata esperienza in ambito pubblico o nella libera professione. I membri verranno nominati dal sindaco, dopo la valutazione e la selezione dei profili da parte di un'apposita commissione interna all'amministrazione. Potranno proporre una o più candidature gli ordini, i collegi e le associazioni professionali, le università, le sovrintendenze, le associazioni, i consiglieri comunali o altri organismi rappresentanti operatori in materia di sviluppo del territorio. "Ringrazio la commissione uscente – dichiara l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi – per il lavoro svolto in questi anni e auspico che alla selezione partecipino profili di alta preparazione ed esperienza. La città attrae moltissimi progetti ed è necessario garantire sempre il rispetto della qualità urbana e la tutela del paesaggio, non solo nelle opere di grande impatto sul territorio ma anche in quelle che riguardano piccole porzioni dei quartieri cittadini". (Com)