Roma: controlli polizia di Stato contro spaccio di droga, oltre 180 arresti da settembre

- A Roma sono oltre 180 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato dall'inizio di settembre, in seguito al potenziamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un potenziamento del controllo del territorio e delle connesse attività info-investigative, che la Questura ha attuato ovunque, dal centro alle periferie, da San Basilio al Quarticciolo, senza tralasciare piazza Vittorio, Termini, piazza Indipendenza, Romanina, Porta Maggiore, San Lorenzo e Trastevere, con massima attenzione ad altri quartieri della Capitale come Fidene, Primavalle, Tor Bella Monaca. Solo nelle ultime 24 ore, sono state arrestate 11 persone. In particolare, a San Basilio, grazie al costante pattugliamento del territorio nelle note zone di spaccio, chiamate rispettivamente "La Lupa" e il "Bar della Cortellata", gli agenti del IV distretto San Basilio grazie a una attività di prevenzione e repressione e una capillare conoscenza del territorio, hanno compiuto più di 20 arresti, diverse denunce in stato di libertà, numerosi sequestri di sostanza stupefacente, sia a carico di noti che ignoti, e contestazioni per uso personale nei confronti degli acquirenti. (segue) (Rer)