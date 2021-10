Roma: controlli polizia di Stato contro spaccio di droga, oltre 180 arresti da settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima l'attenzione rivolta dagli investigatori del VI distretto Casilino, sul cui territorio ricadono i quartieri Torre Angela e Tor Bella Monaca, al fenomeno dello spaccio. Nell'ultimo mese hanno arrestato 20 pusher, gran parte dei quali sorpresi a vendere ogni tipo di droga tra le palazzine di edilizia popolare lì presenti. Rilevanti, da un punto di vista non solo quantitativo, le operazioni antidroga effettuate dai distretti di Fidene e Prenestino. Sottratti al mercato di tutta la città circa 60 kg di cocaina; tra gli arrestati 2 uomini che, oltre alla droga, detenevano 3 pistole: 2 revolver Smith&Wesson calibro 38 special ed una Glock calibro 9x21, tutte perfettamente funzionanti e provviste di munizioni. È stato proprio il personale del distretto Prenestino a coordinare una serie di perquisizioni delegate dalla magistratura nella zona del Quarticciolo durante le quali sono stati trovati vari nascondigli usati per depositare e smerciare la droga: 4 i kg di stupefacenti sequestrati in quella sola operazione. (segue) (Rer)