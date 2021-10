Roma: controlli polizia di Stato contro spaccio di droga, oltre 180 arresti da settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel quadrante nord della città ci sono stati arresti e sequestri: in particolare, nella zona di Primavalle, gli agenti del XIV Distretto, hanno sequestrato 30 kg di hashish in una sola operazione ed arrestato, nel giro di pochi giorni, 6 spacciatori. Numerosi gli arresti nelle zone adiacenti ai principali scali ferroviari della città, effettuati anche grazie ai servizi Alto Impatto organizzati dalla Questura, che hanno visto operare agenti in abiti civili ed in divisa dei commissariati Viminale, Esquilino, Celio, San Lorenzo e Porta Pia in stretta sinergia con il Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio. Importanti risultati si sono avuti anche grazie alle attività di alto impatto introdotte per la prima volta in zona Termini - al fianco dei servizi straordinari di controllo del territorio già in atto da tempo -, finalizzate a rilanciare la legalità in quella specifica area. Gli esercenti lungo le vie e le aree limitrofe, sono stati indotti ad assumere gestioni corrette, anche attraverso numerose sospensioni delle licenze. Queste operazioni hanno interessato zone quali piazza Vittorio Emanuele, via Giolitti, via Marsala e sono state introdotte anche in altre aree periferiche della capitale, rilanciandone ugualmente la legalità. (segue) (Rer)