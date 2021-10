Roma: controlli polizia di Stato contro spaccio di droga, oltre 180 arresti da settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio investigativo per eccellenza della Polizia di Stato, la squadra mobile, ha coordinato ed effettuato moltissime attività antidroga, interfacciandosi costantemente con commissariati e distretti di zona, proprio per affondare un duro colpo allo spaccio delle sostanze stupefacenti in tutta la Capitale. Gli stupefacenti sequestrati sono soprattutto i cannabinoidi e la cocaina, ma sul mercato sono stati trovati eroina e droghe sintetiche. Sequestri ed arresti anche per lo shaboo, una metanfetamina conosciuta anche come droga "etnica" perché usata soprattutto dai tossicodipendenti delle comunità asiatiche. Tale stupefacente è particolarmente difficile da riconoscere perché, ad un occhio non esperto, appare in tutto e per tutto simile al comune sale grosso, e basta una modica quantità per ottenere effetti devastanti. Soltanto negli ultimi giorni, gli uomini del commissariato Borgo hanno arrestato 3 ragazzi cinesi sequestrando loro poco meno di 200 grammi di shaboo. (Rer)