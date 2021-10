Uzbekistan: urne aperte per le presidenziali, vittoria quasi certa per il capo di Stato uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte in Uzbekistan per elezioni presidenziali che non sembrano riservare sorprese. A contendere il posto al capo dello stato uscente, Shavkat Mirziyoyev, sono infatti quattro candidati proposti dagli unici partiti ammessi alla competizione, nessuno dei quali è delle opposizioni. Mirziyoyev, esponente del Partito liberal democratico (Uzlidep), aveva vinto alle elezioni del 2016 con il 90 per cento dei voti e, dopo un primo periodo riformatore che ha permesso tra le altre cose di abolire i lavori forzati nella raccolta del cotone, ha chiuso il mandato tornando a restringere le libertà civili, a lungo represse dal suo predecessore - Islam Karimov - morto nel 2016 dopo oltre 26 anni di governo. A farne le spese, soprattutto la libertà di espressione e i diritti di rappresentanza politica. In campagna elettorale i candidati non hanno potuto criticare con eccessiva durezza il presidente Mirziyoyev, che lo scorso marzo ha approvato una legge che trasforma in reato penale qualsiasi “insulto” al capo dello Stato. (segue) (Res)