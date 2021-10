Uzbekistan: urne aperte per le presidenziali, vittoria quasi certa per il capo di Stato uscente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da considerare inoltre che solo i partiti registrati ufficialmente possono presentare candidati per le elezioni: questi sono il Partito del risveglio nazionale democratico (Milliy Tiklanish), il Partito social democratico (Adolat), il Partito democratico popolare e il Partito ecologico. Il Milliy Tiklanish, seconda forza in parlamento, ha approvato lo scorso 26 agosto la candidatura del suo leader Alisher Kadyrov, conservatore radicale che lo scorso giugno si è detto pronto a privare della cittadinanza e deportare gay, lesbiche e transgender. Il Partito democratico popolare ha invece nominato lo scorso 6 settembre la vice presidente del comitato centrale Maksuda Vorisova, che sarebbe la seconda donna a concorrere per la presidenza uzbeka dopo Diloram Tashmukhamedova nel 2007. Adolat e il Partito ecologico saranno invece rappresentati, rispettivamente, da Bakhrom Abdukhalimov e Narzullo Oblomuradov. Il noto cantante locale Jahongir Otajonov non ha potuto invece candidarsi dal momento che il partito Erk, che lo avrebbe sostenuto, non è registrato ufficialmente. Allo stesso modo, le autorità hanno impedito la registrazione del movimento Verità e progresso, formato dall’ex professore universitario Khidirnazar Allakulov. (Res)