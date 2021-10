Vaticano: Papa, missionari non fanno proselitismo ma testimoniano il vangelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine della recita dell'Angelus, ha parlato della Giornata missionaria mondiale. "Con gratitudine rivolgo il mio saluto a tanti missionari e missionarie, sacerdoti, religiose, religiosi, fedeli laici che in prima linea spendono la loro energia al servizio della Chiesa - ha detto Francesco - pagando in prima persona a volte il caro prezzo della loro testimonianza, e lo fanno non per fare proselitismo ma per testimoniare il Vangelo". (Civ)