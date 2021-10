Germania: polizia ferma vigilanti di estrema destra al confine con la Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha fermato un gruppo di circa 50 vigilanti di estrema destra che volevano pattugliare il confine con la Polonia per prevenire il passaggio di migranti. Lo ha reso noto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I membri del gruppo, fermati tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi, erano armati di spray al peperoncino, baionette, machete e manganelli. Il partito estremista Der Dritte Weg (La terza via) aveva fatto appello ai suoi membri di fermare gli ingressi illegali lungo la frontiera polacco-tedesca. Il gruppo più numeroso, circa 30 persone, è stato individuato poco prima della mezzanotte nei pressi del villaggio di Gross Gastrose. I partecipanti a questa iniziativa hanno raggiunto il confine provenendo da diversi Laender e la polizia sta continuando a pattugliare l’area. Nel frattempo, nella località frontaliera di Guben, in Brandeburgo, è cominciata ieri e proseguirà fino a oggi pomeriggio una veglia di 24 ore contro il razzismo e per il diritto d’asilo. Il sindaco, Fred Mahro, ha dichiarato di respingere ogni tipo di giustizia “fai da te” da parte di gruppi di vigilanti. (Geb)