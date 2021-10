Università: più di 2200 i partecipanti questa mattina alla "CorriBicocca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 2200 tra studenti, docenti, dipendenti e tanti appassionati si sono ritrovati questa mattina al Bicocca Stadium per la quarta edizione della corsa dell'Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al Cus Milano. Tra gli oltre duemila iscritti, quasi 500 gli atleti hanno corso per la 10 km competitiva. Tante anche le famiglie e i cittadini che hanno scelto di dedicare una mattinata allo sport all'aria aperta e nel rispetto delle regole anti-covid. Nove anni l'età del partecipante più giovane, 86 quella del runner più maturo. Quest'anno CorriBicocca ha scelto di sostenere il progetto "Palla al centro" della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, dedicato ai minori e giovani adulti dell'Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria e volto a prevedere percorsi per il reinserimento sociale e lavorativo dei ragazzi, prevenire il disagio giovanile, creare un ponte con la città di Milano e costruire una comunità educante responsabile. Ad aprire la mattinata e a motivare i partecipanti Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Alessandro Castelli, presidente CUS Milano, Maria Carla Gatto, presidente Tribunale per i Minorenni di Milano, Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, Cosima Buccoliero, direttrice dell'istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e salute che ha portato i saluti del Comune di Milano. Alla Fondazione Francesca Rava la consegna dell'assegno da cinquemila euro, avvenuta alla presenza della rettrice Iannantuoni, Lucia Visconti Parisio, (delegata per lo sport universitario di Milano-Bicocca) e Alessandro Castelli (presidente Cus Milano).(Com)