Centrodestra: Tajani, centro sia guida culturale coalizione di governo

- "Ha detto bene Berlusconi. Siamo in un sistema bipolare, il centro sia la guida culturale, l'anima di un centrodestra di governo. Un centrodestra di governo in cui il nostro pensiero politico potrà essere veramente la fucina di buone cose per il nostro Paese". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in collegamento telefonico al convegno annuale, a Saint Vincent, della fondazione "Democrazia cristiana" con il quotidiano "La discussione" e il gruppo parlamentare Camera di FI. (Rin)