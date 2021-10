Milano:nella notte tre aggressioni in meno di un'ora in zona navigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte violenta nella zona dei navigli. Alle 2:47 quattro ragazzi italiani sono stati rapinati in piazza 24 maggio. Gli aggressori, descritti come un gruppetto di ragazzi, sono fuggiti con un orologio da 100 euro, un cellulare e uno zaino. Due delle vittime, uno di 23 e uno di 28 anni, sono stati presi a pugni e sono stati portati in codice verde all'ospedale San Paolo. Poco prima delle 3:30, a poca distanza, sull'alzaia Naviglio grande all'altezza del civico 19, è stato aggredito un ragazzo di 22 anni e, tre minuti dopo, sull'alzaia naviglio pavese nei pressi del civico 8, secondo quanto comunica Areu, è stata denunciata un'altra aggressione. Le generalità dell'aggredito non sono però note. (Rem)