Sociale: Figliomeni (Fd'I) riceve premio "Filippide awards" per impegno su autismo

- L'ex consigliere di Fd'I al Comune di Roma, Francesco Figliomeni ha ricevuto il premio “Filippide Awards 2021” per l'impegno profuso su progetti dedicati all'autismo. "Sono particolarmente commosso per aver ricevuto ieri sera nella splendida cornice dell’Auditorium del Massimo, in occasione del ventennale della nascita del progetto, il 'Filippide Awards 2021', premio riconosciuto alle persone che maggiormente si sono distinte nel sostenere il progetto Filippide e l’inclusione nelle attività sportive dei giovani affetti da disturbi dello spettro autistico - dichiara in una nota Figliomeni -. Ringrazio il presidente Nicola Pintus, lo staff e tutti i collaboratori del progetto Filippide, associazione che è stata anche ospite delle Nazioni Unite, per il grandissimo onore a me riservato quale riconoscimento dell’incessante impegno che ho sempre profuso anche per le persone più fragili nei settori del sociale e dello sport. Alla cerimonia ha fatto seguito, oggi, la nona edizione della 'Run for autism', manifestazione che nel centro di Roma ha visto correre insieme migliaia di ragazzi con autismo e le loro famiglie a cui le Istituzioni devono rivolgere maggiore attenzione e specifiche risorse", conclude Figliomeni. (Com)