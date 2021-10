Germania: ministro Interno, Berlino alle prese con immigrazione illegale da più direzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta facendo i conti con un’immigrazione illegale proveniente da diverse direzioni. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, intervistato dal quotidiano “Bild am Sonntag”. “Il numero dei rifugiati sta aumentando in Turchia, i numeri stanno aumentando attraverso la Polonia e provenienti dalla Bielorussia e ci sono diversi ingressi non autorizzati per via aerea dalla Grecia. Dobbiamo restare vigili. La pressione migratoria sulla Germania e sull’Europa è ancora alta”, ha detto. Le rotte migratorie sono note, “dalla Grecia attraverso i Paesi dei Balcani occidentali, dal Mar Mediterraneo attraverso l’Italia e da alcuni mesi anche dalla Bielorussia attraverso la Polonia”, ha spiegato il ministro. In aggiunta ci sono afgani che sono stati trasportati in altri Paesi dell’Unione europea ma che ora si stanno dirigendo in Germania. “Se la Grecia non preverrà l’immigrazione secondaria verso la Germania in maniera più efficiente agli aeroporti dovremo reagire a livello nazionale. Questo vuol dire fare controlli negli aeroporti e respingere coloro che non sono autorizzati a entrare”, ha continuato Seehofer. (segue) (Geb)