Germania: ministro Interno, Berlino alle prese con immigrazione illegale da più direzioni (2)

- Al confine polacco-tedesco Berlino ha già dispiegato 800 agenti di polizia aggiuntivi. Se possibile, ha proseguito, sarebbe meglio evitare “ulteriori controlli in seno all’Europa”, ma questo è possibile solamente “se la protezione delle frontiere esterne funziona”. La scorsa settimana è stata annunciata l’estensione dei controlli frontalieri tra Germania e Austria per altri sei mesi. Se la situazione al confine orientale con la Polonia non migliorerà, occorre considerare “se intraprendere questo passo in coordinazione con Varsavia e il Land del Brandeburgo”, ma la decisione, aggiunge il ministro, spetta al nuovo governo. Interrogato sulla costruzione di una barriera da parte di Varsavia al confine con la Bielorussia, il ministro ha replicato che “è legittimo per noi proteggerci in modo da prevenire ingressi illegali. Tutti coloro che vogliono entrare devono soddisfare dei requisiti ed essere controllati. (Geb)