Cina: ripresa contagi da Covid-19 a Wuhan, annullata maratona in agenda oggi

- L'aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus ha spinto le autorità cinesi ad annullare la maratona che si sarebbe dovuta tenere oggi a Wuhan, atteso appuntamento di preparazione ai giochi invernali di Pechino 2022. Il ministero della Salute ha riportato 26 nuovi casi di contagio locale, numeri non compatibili con gli obiettivi di contenimento della pandemia, spingendo ad annullare - a poche ore dal via - la manifestazione cui avrebbero dovuto partecipare circa 26mila corridori. Una scelta fatta per evitare "il rischio di una propagazione pandemica" ha fatto sapere il comitato organizzatore promettendo il rimborso delle spese di iscrizione ai partecipanti. Al centro della Cina, Wuhan è la città dove per la prima volta, alla fine del 2019, è stato identificato il virus ritenuto responsabile di milioni di morti nel mondo. E fonti ufficiali hanno riferito di una costante riduzione dei contagi grazie a una campagna aggressiva di test e un rigido controllo alle frontiere. Rimane ora da capire se verrà confermata la maratona in agenda domenica prossima a Pechino. (Cip)