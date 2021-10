Ambiente: Tajani, non lasciare tema nella mani della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente dobbiamo impegnarci nella lotta dura contro il cambiamento climatico, ma le nuove regole devono essere compatibili con le attività della nostra agricoltura e delle nostre imprese. Dobbiamo essere protagonisti in Europa ed in Italia, non appiattendoci su posizioni oltranziste. Non dobbiamo dimenticare mai la visione cristiana sull’ambiente". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in collegamento telefonico al convegno annuale, a Saint Vincent, della fondazione "Democrazia cristiana" con il quotidiano "La discussione" e il gruppo parlamentare Camera di FI. "Non dobbiamo assolutamente lasciare il tema dell’ambiente nelle mani di una sinistra che non ha una visione complessiva, mentre noi ce l’abbiamo", ha concluso l'europarlamentare. (Rin)