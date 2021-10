Covid: Mulè, 86 per cento cittadini italiani è vaccinato, fantastica notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, "il piano vaccinale del governo italiano procede a pieno ritmo grazie soprattutto al lavoro delle Forze armate che hanno contribuito in modo sostanziale alla riuscita della campagna di vaccinazione che ha permesso di passare dalle 130.000 dosi somministrate a febbraio alle oltre 500.000 dosi somministrate ora. In Italia oggi, e questa è una fantastica notizia - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, l'86 per cento dei cittadini è vaccinato. Il governo italiano ritiene che solo grazie ai vaccini e quindi alla scienza si possa uscire definitivamente dalla pandemia". Mulè ha parlato a margine di una visita all'ospedale militare Al jaber Military Hospital, in Kuwait, nell'ottica dello sviluppo di una cooperazione nel campo della sanità militare tra i due Paesi. (Com)